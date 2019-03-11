重要通告 港股直擊

盟科控股(01629)公布，預期去年全年將錄得虧損，2017年盈利472.4萬元人民幣。

該公司指出，虧損主要是收益及毛利分別按年減少約10%及30%，因全球宏觀經濟放緩，轉移紙及複合紙的市場需求下降以及毛利率下降。