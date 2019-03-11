重要通告 港股直擊

新灃集團(01223)預料，截至去年底止，全年擁有人應佔溢利將增加，2017年度盈利4101.8萬元。

該公司解釋，去年盈利增長，主要由於出售位於中國瀋陽和香港的投資物業所獲得的利潤。