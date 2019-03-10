今日 18:29
重要通告
港股直擊
國開國際投資(01062)公布，預期截至去年12月底止，全年盈利將下跌，2017年同期盈利為1.77億元。
該公司指出，盈利下跌主要是金融資產公平值估值收益淨額減少所致。
四大利淡夾擊 港股插551點
今日信報
的士申加價 市區起錶30元
「輸入海外醫生」辨
區聞海
｜
今日信報
調整訊號初現 港股未言轉勢
信析
｜
今日信報
華為守轉攻策略
辛思維
｜
今日信報
鮑威爾為新興市場帶來希望
David Rees
｜
財富管理
Does corporate earnings trend support continued US equity rally?
Eric Lui｜ EJ Insight
被動創業者
StartupBeat
美官員籲意國勿支持一帶一路
國際財經 ｜ 今日 09:59
中國2月新增貸款8858億 遜預期
中國財經 ｜ 今日 09:45
市建局料首置盤煥然懿居 月中抽籤 六月揀樓
香港財經 ｜ 今日 10:13
中國2月社融增量7030億 遜預期
中國財經 ｜ 今日 09:57
【兩會】易綱:人幣滙率不會淪貿戰工具
中國財經 ｜ 今日 12:43
歐盟大幅增購美液化天然氣
國際財經 ｜ 今日 10:15
【兩會】易綱:世界經濟形勢仍錯綜複雜
中國財經 ｜ 今日 12:09
【兩會】許家印:兢兢業業做好企業
中國財經 ｜ 今日 14:34
美法院就華為起訴向華府發傳票
中國財經 ｜ 今日 14:24
【兩會】易綱:中美許多關鍵重要問題達成共識
中國財經 ｜ 今日 11:46
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞