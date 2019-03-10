新城發展控股(01030)公布，截至去年12月底止，全年股東應佔溢利67.61億元(人民幣‧下同)，按年上升78.2%，每股盈利1.15元，派末期息30分。
期內，收入547.81億元，按年增長34.2%。
去年合約銷售2210.98億元，銷售面積約1812.1萬平方米，分別按年增長74.8%及95.2%。
其中，物業銷售收入約508.38億元，增加31.1%；商業物業管理服務費9.06億元，增長1.15倍；租金收入12.43億元，增加1.17倍。
新城發展控股(01030)公布，截至去年12月底止，全年股東應佔溢利67.61億元(人民幣‧下同)，按年上升78.2%，每股盈利1.15元，派末期息30分。
期內，收入547.81億元，按年增長34.2%。
去年合約銷售2210.98億元，銷售面積約1812.1萬平方米，分別按年增長74.8%及95.2%。
其中，物業銷售收入約508.38億元，增加31.1%；商業物業管理服務費9.06億元，增長1.15倍；租金收入12.43億元，增加1.17倍。
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