重要通告 港股直擊

電訊盈科(00008)公布，以現金約6724.65萬美元(約5.25億港元)，向主席李澤楷收購本金金額為7000萬美元(約5.46億港元)債券。

該公司指出，收購事項提供機會予集團按照當前市場價格2%的折扣收購債券，是具有吸引力的投資。該公司預期，集團整體上將可節省淨財務成本。

債券由盈大地產(00432)間接全資附屬公司PCPD Capital Limited發行，並由盈大地產擔保，本金總額為5.7億美元，並於2022年3月9日到期，票面息率為4.75厘。