今日 21:37
重要通告
港股直擊
眾安房產(00672)預期，去年全年利潤將按年大幅下降，2017年盈利5.47億元人民幣。
該公司指，利潤大降，主要是期內投資物業公允價值變動基本持平，未有如2017年度錄得重大收益增值。
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【信報月刊】兩屆跳繩世錦賽冠軍 何柱霆：…
現代藝術與時尚淵源
占飛
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陸文
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Ko Tin-yau｜ EJ Insight
大灣區10萬元夠創業
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