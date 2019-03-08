重要通告 港股直擊

核心經濟投資(00339)公布，預期去年全年虧損按年有所增加。該公司2017年蝕659.2萬元。

該公司表示，虧損增加主要因為近期金融市場疲軟，令去年預期錄得約80萬元金融資產公平值的變動虧損淨額。