重要通告 港股直擊

網龍(00777)公布，預期截至去年12月底止，全年將錄得盈利，2017年同期則錄得虧損2084.3萬元人民幣。

該公司指出，去年由虧轉盈，主要由於去年下半年業務表現強勁，導致盈利能力大幅提升。