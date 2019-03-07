今日 18:25
重要通告
港股直擊
廖創興企業(00194)公布，截至去年12月底止，全年盈利10.14億元，按年增36.16%，每股盈利2.68元，派末期息48仙。
期內，收益合共18.36億元，按年減少17.11%。
兩會行情超強 A股3日漲3.6%
今日信報
綠置居納米化 推3696伙最細152呎
紀曉風
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【信報月刊】購買力積聚 港樓年中重拾升勢
渠蓋設計冠軍冀推廣可持續發展 楊鳳儀：能…
張綺霞
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今日信報
恒指企兩萬九 A股更吸外資
恒昇
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今日信報
Using tech for better airport design
Peter Sabine｜ EJ Insight
Grab估值逼近1100億 融資351億 軟銀基金佔三成
StartupBeat
A股漲不停 投資者沒瘋
陸庭龍
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財富管理
【國際早班車】威廉斯:美國經濟放緩成新常態
國際財經 ｜ 今日 06:59
【EJFQ信析】放水憧憬不可恃 美股恐帶頭整固
即巿股評 ｜ 今日 07:00
華為:有證據顯示美國入侵華為伺服器
中國財經 ｜ 今日 10:55
華為宣布控告美政府禁聯邦機構買華為產品
中國財經 ｜ 今日 10:30
華為控告美國政府禁令違憲
中國財經 ｜ 今日 11:23
開市焦點:憂經濟放緩 港股料低開 港鐵放榜
港股直擊 ｜ 今日 08:54
九倉去年賺66億 派息0.4元
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【輪證贏家】買盾牌
港股直擊 ｜ 今日 11:02
俄鋁去年多賺39%
重要通告 ｜ 今日 08:44
旭輝2月合同銷售額按年跌6.9%
重要通告 ｜ 今日 08:00
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