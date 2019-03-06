重要通告 港股直擊

IGG(00799)公布，對於今日有若干報章刊登其業績資料，董事會澄清，主要來自上傳至移動網絡平台的相關財務資料，因公關公司的技術故障所致。

該公司稱，相關報道的內容正確但於刊登時未經董事會批准或授權。該股今早11時47分停牌，停牌前報12.72元，升0.22元或1.76%，股份將於明日復牌。

另外，該公司公布，截至去年12月底止，全年盈利1.89億元(美元‧下同)，按年增長21.25%，每股盈利14.67仙，派第二次中期息16.7港仙。

期內，收入7.49億元，按年升23.31%。