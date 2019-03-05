今日 22:44
重要通告
港股直擊
艾伯科技(02708)公布，就可能收購一家公司的非控股權益，訂立無法律約束力的意向書。
該公司稱，獲收購的公司連同其附屬公司，主要提供科技服務及專注於營運一站式教育科技服務平台。
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