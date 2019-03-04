今日 12:31
重要通告
港股直擊
利福國際(01212)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利16.9億元，按年下跌47.32%。每股基本盈利1.08元，末期息每股派37仙。
期內，營業額43.58億元，按年上升16.06%。
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