重要通告 港股直擊

銀河娛樂(00027)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利135.07億元，按年增28.59%。每股基本盈利312.8仙，不派末期息，但派發特別股息0.45元。

撇除非經常性開支，全年經調整股東應佔溢利按年上升28%至141億元。經調整EBITDA為169億元，增19%。

期內，收益552.11億元，按年增13.51%。其中，淨博彩收益470.25億元，上升15.76%；非博彩收益52.98億元，增長7.05%。

銀娛按管理層基準計算，2018年博彩收益總額按年增長16%至672億元。其中，中場收益總額升14%至275億元，貴賓廳收益總額增加18%至373億元，角子機收益總額增15%至25億元。

去年，銀娛旗下澳門銀河淨收益總額394.91億元，按年增加13.86%。經調整EBITDA為128.71億元，升15.64%，經調整EBITDA利潤率33%。

銀娛表示，繼續開拓發展機會。其中，為保持吸引力，按步於澳門銀河及澳門星際酒店進行總值15億元的提升工程計劃，並預計於2019至2020年陸續完工。同時，繼續推進路氹第三、四期發展，項目聚焦在非博彩業務，將提供合共約4500間酒店客房，但亦包括博彩。內地方面，繼續於橫琴推展低密度綜合渡假城，與集團在澳門的高能量娛樂項目優勢互補。國際方面，將繼續在包括日本在內的海外市場發掘發展機遇。

展望未來，銀娛稱，將持續推動各項業務，尤其專注於中場業務，重新調配資源以達至最高及最佳效益。中美就貿易談判最近取得進展，但預計2019年會繼續面對地緣政治及經濟的挑戰，可能影響消費者心情。此外，集團對澳門，特別是銀娛的長遠前景充滿信心，會繼續全力支持中央政府的大灣區融合計劃。