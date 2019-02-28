今日 12:11
重要通告
港股直擊
中信國際電訊(01883)宣布，截至去年底止年度純利9.51億元，按年增長7.91%，每股盈利26.7仙，派末期息14仙。
期內，收入94.64億元，按年增長27.02%。
盈餘縮六成 派糖428億減18%
今日信報
特朗普打經濟牌游說金正恩棄核
【信報月刊】港股大反彈難破29459關
押後脫歐英鎊勁Like
畢老林
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停止縮表帶來的啟示
呂梓毅
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今日信報
Yet another ho-hum budget with no new thinking
Michael Chugani｜ EJ Insight
創科研究員津貼加碼 專才庫資助期延長至3年
StartupBeat
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陸庭龍
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財富管理
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