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今日 13:27 重要通告 港股直擊

新世界發展中期基本盈利升28% 息14仙

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新世界發展(00017)公布，截至去年底止中期業績，股東應佔溢利112.84億元，按年升0.13%。每股基本盈利1.11元，中期股息派0.14元。

期內，基本溢利53.96億元，按年上升28.52%；收入492.67億元，增長76.36%。淨負債比率為35.6%。在香港的租金收入9.4億元，升13%，由於主要項目的租賃提升及位於Victoria Dockside的K11 ATELIER提供全期貢獻。

香港物業發展收入包括合作發展項目210.07億元，按年飆升15.49倍，分部貢獻為57.35億元，增6.87倍，主要來自柏傲灣、傲瀧、瑧蓺、柏蔚山、柏傲山、柏巒及THE PARKVILLE等住宅項目。

香港應佔物業合同銷售34億元，主要來自住宅項目柏蔚山、傲瀧、名鑄、迎海系列，及出售兩個非住宅項目。截至今年2月中，集團在香港的應佔物業合同銷售已達41億元。

新世界發展表示，集團會因應市場狀況，調節推盤步伐。於去年底止，集團待售的住宅單位合共約750個。其中，集團主理銷售的項目住宅單位佔232個。

該集團稱，正積極部署陸續推出土瓜灣上鄉道項目瑧尚、何文田窩打老道項目及元朗龍田村項目，將提供合共超過840個住宅單位。踏入2020財政年度，沙田大圍站項目、約3000個住宅單位將會分期陸續登場。

下載港交所通告原文
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