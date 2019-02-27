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今日 13:07 港股直擊 香港財經 重要通告

東亞全年賺65億 連百周年特別息派67仙

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東亞銀行(00023)公布，截至去年12月底止全年盈利65.09億元，按年下跌30.36%，每股盈利2.07元。

東亞派發第二次中期息0.32元，連同100 周年特別股息0.35元，共派0.67元；連同中期息0.51元，全年派1.18元，按年減少7.81%。

若撇除2017年同期因出售Tricor(卓佳)所獲得的淨溢利約30.49億元，來自持續經營業務的盈利按年上升3.35%。

期內，淨利息收入129.59億元，按年增9.53%。非利息收入41.13億元，跌0.19%。當中服務費及佣金收入淨額26.53億元，增6.42%。淨息差由1.65%擴闊至1.73%。

去年，金融工具的減值損失11.88億元，減少31.88%。減值貸款比率由2017年年底的1.09%，改善至2018年年底的0.7%。

東亞銀行主席兼行政總裁李國寶在業績報告中表示，面對目前變化不定的環境，該行早作籌謀，增強實力以應對挑戰。在3年前展開一項成本控制計劃，目標是節省合共7億元，已於去年順利完成。該行又減少對前景不明朗行業的貸款比重，着重資產素質多於貸款增長，資產素質正穩步改善；同時，增加產品種類，為客戶提供更佳服務，同時力求收入來源更多元化。

展望未來，李國寶稱，隨着地緣政治發展及貿易糾紛升級，經濟增長放緩，金融市場於今年仍可能會波動不定。但由於內地金融市場持續開放，加上粵港澳大灣區計劃的發展勢頭，相信重大商機會陸續出現。

該行又稱，將推出更多計劃，進一步增加服務費收入，採取以手機為主的發展策略，着力推廣財富管理及資產管理服務。

下載港交所通告原文
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