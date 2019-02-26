今日 16:50
重要通告
港股直擊
大昌行(01828)公布，截至去年底止，全年盈利8.2億元，按年增2.24%，每股盈利44.1仙；派末期息12.38仙。
期內，收入508.78億元，按年微跌0.7%。
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