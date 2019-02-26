港股直擊 國際財經 重要通告

渣打集團(02888)宣布新的策略性工作重點，預期這將使集團2021年或之前令有形股東權益回報提升至最少10%，並創造明顯的剩餘資本。

渣打表示，在2019年至2021年建立可顯著提升持續回報的財務架構，其中，透過持續專注監控風險，實現5%至7%的收入增長目標；成本增長預期維持低於通脹率，於2021年或之前減省總成本合共7億美元，創造投資空間，由此所得的經營槓桿將大幅提升盈利能力；普通股權一級資本比率的目標範圍為13%至14%。

此外，盈利增長、風險加權資產效益及撤出部分業務，預期將產生額外剩餘資本，每股普通股股息有機會於2021年或之前倍增，有意將並未調配至推動進一步增長的剩餘資本分派給股東。

該集團2019年至2021年的新措施及重點包括，投資以加快集團別具優勢的國際網絡及富裕客戶業務的增長；在印度、韓國、阿聯酋及印尼等低回報市場，消除拖累回報的因素；優化業務，提升客戶滿意度及生產力；推動數碼化並建立合作夥伴關係，加強競爭優勢，為市場帶來震撼性的影響並創造盈利，以及建立以表現為本及勇於創新的企業文化，強調企業操守及可持續發展。

渣打表示，新的工作重點將專注於投資加快集團別具優勢的業務網絡及富裕客戶業務的增長、改善低回報市場的表現、提升生產力，並在現有的數碼服務基礎上加以創新，將有助渣打鞏固領先銀行的地位，協助客戶在亞洲、非洲及中東地區經營業務。

集團行政總裁溫拓思指出，過去3年，集團從根本着手全面優化渣打銀行，使現在能夠透過穩固的平台，推動盈利增長及可持續發展，於2021年或之前令有形股東權益回報達到雙位數。