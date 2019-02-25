今日 23:09
重要通告
港股直擊
恒和集團(00513)公布，截至去年12月底止，中期盈利249.8萬元，按年下跌96.51%，每股盈利0.04仙；不派中期息。
期內，收益2.45億元，按年升19.09%。
上市委設專組活化IPO吸外企
今日信報
中美談判多兩天 特朗普讚有成效
法國前衞女作家寫實傳奇
譚淑美
｜
今日信報
平庸與優異
新股女王
｜
今日信報
網絡保安「雙重道德風險」陷阱
許佳龍
｜
今日信報
Green revolution inside an innovative vertical farm
Christine Tan｜ EJ Insight
劍橋尖子眾籌改善緬甸鄉村 村民先自行集資 待政府撥款償還
StartupBeat
美元強勢無損新興市場
周奐彤
｜
財富管理
【盤房來料】好消息出貨 回調一千幾百點何妨
即巿股評 ｜ 今日 14:08
中電全年少賺5% 息1.19元
重要通告 ｜ 今日 12:44
滬指狂升逾5% 平保國壽成火車頭
港股直擊 ｜ 今日 14:44
平保傳分拆壹賬通港上市籌78億
香港財經 ｜ 今日 13:47
滬指午後飆4% 券商股熱炒 信証沽空旺
港股直擊 ｜ 今日 13:28
瑞銀:倘中美達貿易協議 人幣可見6.5
中國財經 ｜ 今日 12:16
信義玻璃去年多賺6% 息27仙
重要通告 ｜ 今日 12:19
OPPO摺芒機曝光 暫未計劃量產
中國財經 ｜ 今日 16:32
安踏財團提購Amer獲所有當局批准
重要通告 ｜ 今日 13:04
港股四日飆731點 貿談推進 中資金融股火熱
港股直擊 ｜ 今日 17:41
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞