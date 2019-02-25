重要通告 港股直擊

電訊盈科(00008)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利8.97億元，按年跌55.99%，主要由於2017年出售英國的無線寬頻業務錄得一次性收益。若撇除該一次性收益，持續經營業務溢利增加0.22%。

全年每股基本盈利11.63仙，末期息派22.33仙，較2017年派21.18仙，增加5.43%。

期內，核心溢利增加8%至13.02億元。收益388.5億元，按年增長5.48%。去年綜合EBITDA為122.35億元，減少1.62%；核心EBITDA為124億元，跌2.15%。

媒體業務方面，去年Now TV業務收益28.55億元，按年升4.96%。該公司指，這反映2018 FIFA世界盃為Now TV 成功吸引新客戶、主題內容組合所產生的收益，以及推出Now E服務的影響。EBITDA為4.71億元，增13.22%，因採取一系列行動達致內容成本合理化。截至去年底的已安裝Now TV服務的客戶數目升至134.4萬名，每名期末客戶平均消費額為180元。

至於免費電視業務方面，去年收益按年增10.27%至2.04億元，反映年內播放2018 FIFA世界盃，以及劇集和綜藝節目，帶動廣告收益上升36%。不過，由於持續投資於內容採購及製作，EBITDA則虧損由2017年度的2.2億元擴大至3.5億元。

電盈指出，今年集團將繼續維持媒體娛樂、資訊科技方案及電訊3項核心業務在香港的市場領導地位，同時透過發展新業務和開拓新市場尋求增長。該公司稱，儘管環球經濟環境在來年將面對重重挑戰，但仍會爭取在這個數碼轉型年代肩負重要角色，繼續實現增長目標。