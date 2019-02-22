今日 18:19
重要通告
港股直擊
環球大通投資(00905)公布，預期截至去年底止，全年錄得股東應佔虧損，2017年盈利為2646.8萬元。
該公司指出，轉盈為虧主要是透過損益賬以公平值列賬的財務資產公平值變動產生虧損。
金管局總裁陳德霖10月退休
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潘天惠
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牛熊說不準 入市靠「估波」
呂梓毅
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黃瑞麒
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財富管理
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