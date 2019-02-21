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鼎石資本(00804)預料，截至去年底止，全年將錄得淨虧損不多於400萬元，2017年度盈利1406.1萬元。
該公司解釋，去年由盈轉虧，主要受到與證券抵押借貸服務有關的貿易應收款項減值撥備不利影響。
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