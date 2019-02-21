今日 17:47
重要通告
港股直擊
盈大地產(00432)公布，截至去年12月底止年度虧損4.37億元，每股虧損27.55仙，不派末期息。2017年虧損3.39億元。
期內，收入3億元，按年上升82.93%。
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