今日 17:40
重要通告
港股直擊
原生態牧業(01431)公布，預期去年淨虧損將按年增加；2017年同期錄得虧蝕6790.7萬元人民幣。
該公司指，虧損擴大是由於生物資產公平值變動減銷售成本的虧損較2017年增加。
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