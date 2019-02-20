重要通告 港股直擊

中播控股(00471)公布，預期去年全年將錄得溢利；2017年同期錄得虧損662.2萬美元(約5165.2億港元)。

集團表示，預期錄得溢利主要由於去年度確認出售列為待售資產的收益所致。