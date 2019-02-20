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今日 16:57 重要通告 港股直擊

華置料去年盈利大跌逾68%

華人置業(00127)發盈警，預料截至去年底止全年股東應佔溢利大跌68%至78%，收入減少39%至49%。

該公司2017年度同期股東應佔溢利37.09億元，每股基本及攤薄盈利1.944元。

華人置業解釋，預期盈利大跌，主要由於買賣物業銷售減少，以及通過損益以反映公平值之上市投資及財資產品的虧損淨額。

此外，來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資的股息收入增加、期內無確認由應收遞延代價所產生的名義利息收入、無出售附屬公司的收益；以及投資物業公平值變動收益減少。

下載港交所通告原文

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