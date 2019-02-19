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今日 08:10 重要通告 港股直擊

中滔環保簽污泥處理合作協議

中滔環保(01363)公布，與一名獨立第三方訂立合作協議。根據合作協議，雙方已同意就生活污泥、食品工業污泥及河床淤泥處理，以及土壤修復服務；申辦拓展有關危險廢棄包裝物料的回收處理處置項目；及使用經處理的污泥以生產介質土及工業板材等業務進行合作。

雙方合作期10年。合作夥伴承諾，於合作首3年將實現收入水平合共不少於1.5億元(人民幣‧下同)，亦承諾於合作期內將實現純利水平不少於每年2000萬元。有關利潤將按比例由中滔環保分佔70%，而合作夥伴分佔30%。

下載港交所通告原文

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