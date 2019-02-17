今日 19:37
重要通告
港股直擊
未來世界金融(00572)發盈警，預期截至去年底止年度錄得稅前虧損8000萬元，2017年度錄得稅前溢利4.68億元。
該公司表示，錄得虧損主要由於證券買賣及投資業務分部錄得虧損約8200萬元。
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占飛
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辛思維
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韓世灝
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