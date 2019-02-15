今日 17:43
重要通告
港股直擊
保利置業集團(00119)公布，1月合約銷售額約23億元(人民幣‧下同)，按年下跌53.06%。
期內，合約銷售面積約14.7萬平方米，按年減少51.96%。
遷廠效應 中國1月出口彈9%
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特朗普擬延限期60日 回應華要求
末期治療限制多 定期體檢及早防範糖尿腎
林萬斐醫生
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好淡友角力 板塊炒消息
恒昇
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資金流變化潛藏兩大重要訊息
呂梓毅
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How Amazon Live takes a page from TV shopping channels
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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