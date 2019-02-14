重要通告 港股直擊

宏利金融(00945)公布，去年收入淨額48億元(加元．下同)，按年增長1.28倍，是由於前年就美國稅務改革作出的28億元撥備不再出現，以及改變資產配置及核心盈利強勁增長所致，每股攤薄盈利2.33元，派發季度息每股0.25元，按年增加13.64%。

宏利去年核心盈利56.1億元，按年增長22.89%。年內，新造業務價值17.48億元，按年增長20%，其中亞洲新造業務價值增長19%至14億元；加拿大新造業務價值增長8%至2.07億元；美國新造業務價值增長90%至9800萬元。

去年年度化保費等值銷售額錄得55億元，按年減少3%。亞洲方面，年度化保費等值銷售額增長6%，其中香港錄得11%增長，亞洲其他地區錄13%增長，加拿大則跌29%，美國跌8%。

宏利第四季扭虧為盈，收入淨額5.93億元，前一年度同期虧損16.06億元；核心盈利13.37億元，按年增長8%。期內，新業務價值為5.01億元，按年增長27%，其中亞洲新造業務價值增長23%至4.02億元，加拿大增長6%至5100萬元，美國增長接近三倍至4800萬元。

另外，宏利擬修訂目前的「常規發行人要約」計劃，把可通過回購而註銷的普通股數目由4000萬股(佔已發行流通普通股約2%)增至9900萬股(佔已發行流通普通股約5%)，惟須通過加拿大金融機構監理處及多倫多證券交易所的批准。

宏利自去年11月中啟動上述回購計劃以來，至今已完成回購註銷約3058.64萬股普通股。