重要通告 港股直擊

中移動(00941)公布，母公司中移動集團接到工信部通知，同意自通知日至2020年6月底，在中國內地範圍使用2515MHz至2675MHz、4800MHz至4900MHz頻段用於5G系統試驗。

其中，2515MHz至2575MHz、2635MHz至2675MHz和4800MHz至4900MHz頻段為新增頻段，2575MHz至2635MHz頻段為重耕母公司現有的TD-LTE(4G)頻段。

該公司將配合母公司，繼續攜手產業各方，積極推進5G技術研發、網絡及業務應用試驗。