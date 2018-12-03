重要通告 港股直擊

正恒國際控股(00185)公布，繼上月底投得河南省3幅地塊的國有土地使用權後，再以總共約1.1億元(人民幣‧下同)，投得該省新鄉縣兩幅地塊的國有土地使用權。

該公司稱，是次分別以5831.95萬元及5209.86萬元，投得河南省新鄉縣七里營鎮中央大道與金融路交叉口兩幅地塊，佔地面積分別為5.86萬及5.24萬平方米，分別指定作商業及住宅用途，代價將以內部資源撥付。

正恒國際相信，收購事項符合集團擴大於中國河南省及其他第一、第二缐城市發展的策略。