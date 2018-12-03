重要通告 港股直擊

興利集團(00114)公布，同意以3208萬元出售新蒲崗八達工業大廈23樓。

該集團預期，出售有關物業所得之變現利潤約3010.7萬元，並認為出售事項能帶來理想時機以獲取投資該物業之合理回報。