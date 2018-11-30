重要通告 港股直擊

神威藥業(02877)公布，徐勝獲委任為該公司執行董事及行政總裁，由明天(12月1日)起生效，為期兩年。

43歲的徐勝，現兼任世界中醫藥學會聯合會中醫藥文化專委會常務副會長兼秘書長、中國中藥協會國醫藥文化專委會秘書長等學術職務。

同時，李振江將自明天起退任總裁，以投入更多時間專注於構建集團整體發展策略及打造更多增長點。李振江將繼續出任該公司董事會主席、執行董事及提名委員會主席。

李振江已確認與董事會並無意見分歧，也無有關彼退任總裁之事宜須提請該公司股東垂注。