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今日 21:00 重要通告 港股直擊

太盟要約失效 春泉:感謝單位持有人信任

春泉產業信託(01426)第二大股東太盟地產9月底提出全購，要約昨日截止，太盟及其一致行動人士合共持有41.502%有效接納，未能達到50%的門檻，因此要約未能成為無條件及已於昨日失效。

春泉產業董事會在公告表示，衷心感謝單位持有人對管理人、春泉產業及其目標一直以來的信任及支持。

展望未來，管理人將致力為單位持有人提供具有可持續增長潛力的穩定分派，以及提升房地產資產投資組合的價值，並將繼續在春泉產業適用的監管範圍內，為單位持有人及春泉產業的最佳整體利益行事。

下載港交所通告原文
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