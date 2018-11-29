今日 17:00
重要通告
港股直擊
廸生創建(00113)公布，截至9月底止，中期盈利1.29億元，按年增15.01倍，每股盈利32.6仙；派中期息8仙。
期內，收入18.34億元，按年增16.18%。
「龍床盤」菁雋呎價1.69萬冠屯門
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鮑威爾暗示明年停加息 道指收漲617
信貸泡沫爆破風險漸高
呂梓毅
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旅發局行山指南 推12條路線
卡夫卡
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美股追跌 新興市追升
Hong Kong judiciary: Quiet before the storm?
Frank Ching｜ EJ Insight
藤幡正樹AR程式重塑舊灣仔 藍屋等10景點 昔日生活現眼前
StartupBeat
萬眾矚目的G20峰會
陸庭龍
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美威脅調高中國汽車關稅至40%
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新一期居屋攪珠結果號碼出爐
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