今日 21:33
重要通告
港股直擊
結好金融(01469)公布，截至9月底止，中期盈利5476.5萬元，按年下跌63.3%，每股盈利2.2仙，派中期息3仙。
期內，收益2.07億元，按年升1.24%。
積金局擬徵年費 受託人抗拒
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菁雋「龍床單位」曝光 大廳不足90呎
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張綺霞
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呂梓毅
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中美休戰冇壞 股市反彈有理
習廣思
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How property curbs are likely to be eased
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
BitPay遭黑客攻陷竊比特幣 CoPay錢包須更新剔除惡意代碼
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胡一帆
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醫思醫療續收購 不排除再集資
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港機私有化獲高院批准 明日除牌
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