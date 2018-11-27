重要通告 港股直擊

美的置業(03990)宣布，與廣東省韶關市湞江區人民政府訂立投資協議。

投資協議內容有關建議合作發展位於韶關市湞江區新韶鎮大學城片區的生態旅遊發展項目，總地盤面積約2.1萬畝，其中1.55萬畝及4000畝分別計劃發展為旅遊設施及作物業開發用途。

美的置業表示，待取得或租賃有關可能發展項目的指定土地後，項目將於8年內分3個階段進行，並由各項物業組成，包括但不限於精品酒店、旅遊中心、高端會所、森林主題度假村、精品住宅物業、會議中心、觀光度假村、孵化園區、商業中心及國際幼稚園。