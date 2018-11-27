今日 07:45
重要通告
港股直擊
青島控股(00499)公布截至9月底止中期業績，純利189.9萬元，按年下跌51.56%，每股基本盈利0.38仙，不派息。
期內，收益2809.3萬元，按年增長13.2倍。
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譚淑美
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習廣思
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伊馬仕
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黃碩輝
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Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
Airwallex攻企業跨境支付 獲騰訊紅杉李嘉誠投資
StartupBeat
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