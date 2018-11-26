今日 21:43
重要通告
港股直擊
協同通信(01613)公布，截至9月底止，中期虧損5716.8萬元，每股虧損1.45仙；不派息。
去年同期虧損8440.3萬元，每股虧損2.52仙。
期內，收益3854萬元，按年下跌5.47%。
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李海潮
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陳致強
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