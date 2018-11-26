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今日 17:30 重要通告 港股直擊

石藥阿莫西林膠囊通過藥監局一致性評價

石藥集團(01093)公布，該集團的「阿莫西林膠囊(0.5g、0.25g)」，已獲國家藥品監督管理局批准通過仿製藥品質
和療效一致性評價，為國內首家通過阿莫西林膠囊(0.5g)一致性評價的企業。

阿莫西林為青霉素類抗生素，主要用於治療敏感菌所致的成人與兒童的感染，包括鼻竇炎、扁桃體炎等上呼吸道感染；泌尿生殖道感染；皮膚軟組織感染；以及急性支氣管炎、肺炎等下呼吸道感染。

通過一致性評價，表示該藥品與原研藥品質和療效一致，可實現原研藥的臨床替代，能為患者提供優質優價的用藥選擇。

下載港交所通告原文
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