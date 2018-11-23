重要通告 港股直擊

兗州煤業(01171)公布，旗下兗煤澳洲確定雙地上市，每股發售價格23.48至25.84元，發售5944.19萬股，集資額介乎13.95億至15.36億元。

若超額配股權全數行使，兗煤澳洲將額外發行不多於891.62萬股。

最終定價在11月29日確定。

該公司、魯信投資及信達國際HGB投資(英國)將承諾放棄其於擬議配股項下的權利，以供予全球發售投資者。

若兗煤澳洲的其他合資格股東，根據擬議配股認購其配股額度，則兗煤澳洲將額外發行不多於822.55萬股。