今日 08:35
重要通告
港股直擊
兗州煤業(01171)宣布，發行2.75億美元、年息6厘的高級債券。
所得款項淨額用於償還負債，作營運資金及一般企業用途。
債券將尋求港交所上市，並已接獲具備上市資格的確認書。
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陳增光
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