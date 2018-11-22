今日 21:03
重要通告
港股直擊
金寶通(00320)公布，截至今年9月底止，半年盈利2491萬元，按年減少53.55%，每股盈利2.97仙，不派中期息。
期內，收益15.32億元，下跌19.85%。
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