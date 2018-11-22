今日 18:07
重要通告
港股直擊
環宇物流(亞洲)(06083)公布，將於下月4日召開董事會會議，以考慮建議、宣派及派付特別股息。
如獲董事會批准，該公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息的詳情。
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