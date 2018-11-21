今日 19:55
重要通告
港股直擊
香港興業國際(00480)公布，截至今年9月底止，中期盈利10.2億元，按年增長33.75%，每股盈利68.7仙，派中期息4仙。
期內，營業額23.06億元，上升1.61倍。
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