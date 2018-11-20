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今日 21:34 重要通告 港股直擊

長建研售歐洲基建資產少數權益

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長江基建集團(01038)公布，現正考慮一項建議，涉及該公司及其聯屬公司將持有若干歐洲基建資產的少數權益，出售予一家擬於倫敦交易所上市的新投資公司。

根據目前意向，該新投資公司擬於倫敦市場為投資者提供可投資於該等基建資產，以及往後可投資於其他第三方基建資產的機會。如進行該建議，預期將不會對該公司現有基建資產組合構成任何重大影響。

該公司稱，可能於該新投資公司上市完成後持有其少數股權。

長建副主席葉德銓表示，有關建議並未確定會否進行。是次作出公布為一項程序。

下載港交所通告原文
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