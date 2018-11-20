今日 07:50
重要通告
港股直擊
亞洲實業(01737)公布截至9月底止中期業績，純利55.2萬元，按年下跌94.49%，每股基本及攤薄盈利0.06仙，不派息。
期內，收益2.24億元，按年跌6.91%。
內地研提前放寬外資控股險企
今日信報
窮人138萬創新高 張建宗否認愈扶愈貧
紀曉風
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前主播陳嘉倩 北韓打的引發疑惑
林艷虹
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聯儲局息照加 股樓債價要冧
習廣思
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聯儲局放鴿 地產股可吼
邱古奇
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政經風險緩 股市有力衝
王良享
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財富管理
China mulls giving SOEs more autonomy
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港青推無人「預鑰」系統 智能門鎖 增租場營運效率
StartupBeat
道指收市挫395點 納指跌3%
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陳茂波訪國稅局 討論內地個人所得稅法
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APEC未發宣言 王毅:有人想將案文強加各方
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京東上季收入遜預期
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內地擬減小微企稅項負擔
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關閉公民廣場被裁違憲 政府研判詞再決定
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李卓人:事後道歉聲明於事無補
時事脈搏 ｜ 昨日 21:38
道指挫逾400點 比特幣插穿5000美元
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科企波音拖累 道指曾挫500點
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小米:與美圖合作「多一張牌」
中國財經 ｜ 昨日 20:49
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