重要通告 港股直擊

近日有報道指出，中國環保科技(00646)持股19.74%的同名股東，據報為上周五(16日)在瑪麗醫院逃脫後落網的李亮(Leon Li)。

該公司公布，已注意到與主要股東李亮及集團若干附屬公司董事有關的新聞。就董事會所知，集團的業務營運及財務狀況屬正常，預期該新聞不會對日常業務營運造成任何即時及重大影響。

中國環保科技股價上周五(16日)急瀉49%後，今早曾再插28.8%，其後拗腰回升，收市報0.059元，升13.5%或0.007元，成交額2371.9萬元。