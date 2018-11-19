重要通告 港股直擊

中國恒大(03333)宣布，擬發行美元優先票據，包括本金總額、增發票據發售價及利率將透過入標定價程序釐定。

所得款項淨額擬為現有離岸債務進行再融資。

集團將向新交所申請票據上市及掛牌。